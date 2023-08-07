Мятежники Нигера заявили о подготовке военной интервенции со стороны двух стран Африки

Два африканских государства готовятся к военной интервенции в Нигере, заявили в правящем органе мятежников республики «Национальный совет спасения родины» (НССР). Об этом сообщает ТАСС.

«Несмотря на неодобрение населения Нигера и ECOWAS, планирование интервенции было осуществлено», — сказано в сообщении.

Нынешнее руководство страны также подчеркнуло, что любое государство, которое будет осуществлять какие-либо военные действия против Нигера, автоматически будет расцениваться как участник операции и последствия для них могут быть катастрофическими. НССР рассказали, что проинформированы о готовящейся атаке со стороны некой «иностранной державы в координации с ECOWAS и террористическими группировками».

Напомним, 26 июля стало известно о свержении Президента Нигера Мохамеда Базума и закрытии границ страны, военные объявили общенациональный комендантский час. Позже Нигер открыл границы с пятью странами: Алжиром, Буркина-Фасо, Мали, Ливией и Чадом. Базум в опубликованном обращении призвал США и другие мировые державы вмешаться и навести порядок в республике.