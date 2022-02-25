СМИ: Рано утром в Киеве были слышны несколько взрывов

Утром в украинской столице Киеве были слышны звуки нескольких взрывов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство УНИАН.

По его данным, взрывы прозвучали в разных районах города в 04:22 (05:22 по московскому времени). Они были слышны, в частности, в Печерском и Голосеевском районах украинской столицы, на Позняках. Шесть взрывов раздалось в районе Троещины в Киеве, уточняет агентство.

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, в котором сообщил о начале спецоперации в Донбассе. Он подчеркнул, что мероприятия являются самозащитой и направлены на демилитаризацию Украины. Российский лидер отметил, что накануне руководители ДНР и ЛНР обратились за помощью в отражении агрессии Киева.