СМИ: ЕС не поддержит предложение о запрете шенгенских виз для россиян

Евросоюз вряд ли поддержит идею полностью прекратить выдачу шенгенских виз для граждан России. Это может вызвать юридические вопросы и не сильно повлияет на перемещение россиян по миру, пишет испанская газета Mundo.

«Полное ограничение на въезд российских граждан все еще далеко от возможностей Европы, по крайней мере в ближайшее время», — считает автор публикации.

В материале отмечается, что даже если какие-то из стран, поддержавших эту инициативу, не будут выдавать въездные визы гражданам РФ, шенгенская система все равно даст им возможность перемещаться по территории Европы. Кроме того, полный запрет на въезд для россиян вызывает некоторые юридические вопросы.

Ранее Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала прекратить выдавать россиянам разрешение на въезд в ЕС. С таким же предложением к странам Запада обратился и украинский лидер Владимир Зеленский. Еврокомиссия напомнила о том, что визовый кодекс Евросоюза не предусматривает возможность полного запрета на выдачу краткосрочных виз.