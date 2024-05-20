СМИ: Правительство РФ приостановит запрет на экспорт бензина

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Правительство России в связи с улучшением ситуации с топливом на внутреннем рынке окончательно решило приостановить временный запрет на экспорт бензина. Об этом рассказал знакомый с решением источник, и это подтвердило Министерство энергетики, сообщает РБК.

По словам анонимного собеседника издания, соответствующее постановление кабинета будет опубликовано в начале этой недели. Срок действия нового решения он уточнять не стал.

«Временный запрет на экспорт бензина, вступивший в силу с 1 марта, будет приостановлен из-за насыщения внутреннего рынка и завершения внеплановых ремонтов на НПЗ», — прокомментировали эти изменения в Минэнерго РФ.

В ведомстве пояснили, что объемы переработки на нефтеперерабатывающих заводах восстановлены, общая ситуация с доставкой нефтепродуктов до потребителей улучшена, регионы страны полностью обеспечены моторным топливом. На НПЗ и нефтебазах сформированы необходимые запасы: по данным на 15 мая, это 2,1 млн тонн автомобильного бензина и 3,4 млн тонн дизельного топлива.

В Минэнерго также уточнили, что временное снятие ограничений на экспорт позволит некоторым НПЗ «увеличить объемы переработки сырья и выработки востребованных нефтепродуктов», однако «приостановка запрета может быть либо продлена, либо отменена — в зависимости от [развития] ситуации».

Запрет на экспорт бензина, отмененный с 17 ноября прошлого года, вновь начал действовать в России с 1 марта. Планировалось, что ограничение останется в силе до 31 августа. Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что эта мера должна нивелировать ажиотажный спрос на нефтепродукты, который может возникнуть в ближайшее время.