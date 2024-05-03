Власти России временно запретили экспорт сахара

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В России вводится временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабинета в своем Telegram-канале.

Новое ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года. «Решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка», — отмечается в публикации.

При этом в порядке исключения будут возможны поставки в страны Евразийского экономического союза, но лишь в определенных объемах.

В Армению можно будет экспортировать в общей сложности 28 тыс. тонн сахара, в Беларусь — 5 тыс. тонн, в Казахстан — 120 тыс. тонн, а в Кыргызстан — 28,5 тыс. тонн. Распределить эти объемы между участниками внешнеторговой деятельности поручено Министерству сельского хозяйства РФ.

Решение о временном запрете экспорта сахара подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла еще 5 апреля.