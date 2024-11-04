СМИ: Новым гендиректором ОАК вместо Слюсаря может стать глава ОДК Бадеха

Новым генеральным директором входящей в госкорпорацию «Ростех» Объединенной авиастроительной корпорации вместо Олега Слюсаря может стать Вадим Бадеха, который сейчас возглавляет также входящую в «Ростех» Объединенную двигателестроительную корпорацию. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС, «Коммерсантъ» и РБК.

По информации собеседников «Ъ», руководителем Объединенной двигателестроительной корпорации в свою очередь должен стать глава «ОДК-Климов» Александр Грачев.

Газета «Ведомости» пишет (также со ссылкой на источники), что Юрий Слюсарь является основным кандидатом на пост губернатора Ростовской области. Возглавлявший регион с 2010 года Василий Голубев сегодня ушел в отставку, сославшись на «переход на другую работу».

По данным источников «Коммерсанта», соответствующие кадровые решения еще не подписаны, но с большой долей вероятности будут обнародованы в ближайшее время.

При этом издание замечает, что об уходе Слюсаря с поста руководителя ОАК представители отрасли говорили с весны этого года. Среди возможных причин фигурировали проблемы со сроками реализации программы поставок новых отечественных самолетов, а также желание его самого.

Объединенная авиастроительная корпорация была создана в 2016 году. Юрий Слюсарь возглавляет ее с 2015 года.

Вадим Бадеха руководит Объединенной двигателестроительной корпорацией с 2023 года. До этого он с 2009 года был генеральным директором Уральского завода гражданской авиации. В 2018-м именно УЗГА была передана разработка тяжелого ударного беспилотника «Альтиус» от казанского ОКБ имени М. П. Симонова, а в начале 2023-го завод выкупил беззалоговое имущество обанкротившегося научно-производственного объединения.