СМИ: Минздрав занимается поиском аналогов зарубежных лекарств, не выпускаемых в РФ

В случае ухода иностранных фармацевтических компаний нельзя допустить дефицита лекарств, поэтому в Минздраве РФ займутся поиском аналогов препаратов, не выпускаемых в России и в дружественных ей странах. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на газету «Ведомости».

Представители Государственной Думы, фармкомпаний, а также Министерства здравоохранения подтвердили, что 21 марта в регионы было отправлено соответствующее письмо клинического фармаколога Минздрава Владимира Петрова.

В тексте письма содержится информация о том, что 18 марта по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой ведомство обратилось к своим внештатным специалистам с просьбой обсудить с региональными коллегами возможные варианты замены иностранных препаратов.

«Клинические фармакологи смогут дать клинические рекомендации, какой антибиотик или вирусный препарат можно заменить на другой. А провизоры и фармацевты имеют полномочия предлагать препараты исключительно по действующему веществу, то есть только прямые дженерики», — пояснил член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Правительство России подготовило ряд предложений по реализации импортозамещения самых востребованных россиянами лекарств и медицинских изделий.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России. Многие крупные компании стали покидать российский рынок.

Некоторые россияне решили закупиться впрок продуктами и товарами первой необходимости, включая лекарства. Депутат Государственной Думы ФС РФ от Татарстана Айрат Фаррахов, комментируя происходящее, заявил, что дефицита лекарств в России не предвидится.