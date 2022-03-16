Фаррахов: Дефицита лекарств нет — запаса препаратов хватит до конца года

В России имеются значительные запасы медицинских препаратов как минимум до конца текущего года. Эпизодические проблемы с их наличием на местах могут возникнуть в первую очередь из-за необоснованного ажиотажного спроса у населения. Об этом «Татар-информу» рассказал депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Он отметил, что на сегодняшний день значительно изменилась курсовая динамика в отношении иностранных валют. Это сказалось на изменении ценников ряда зарубежных препаратов в аптеках.

В то же время объективных оснований для отсутствия каких-либо лекарств нет: соответствующие склады в стране заполнены на несколько месяцев вперед. Локальные перебои могут быть связаны лишь с временным ажиотажем среди населения.

«Возможные перебои связаны с наличием ажиотажного спроса. Но тех запасов, которые уже есть на сегодняшний день, а также заключенных контрактов с поставщиками и принятых обязательств в этой сфере, достаточно до конца года», – подчеркнул народный избранник.

Фаррахов добавил, что ситуация с необоснованным ажиотажным спросом в сфере лекарств схожа с ситуацией по сахару: продукция есть в достаточном объеме, но люди «сметают» товар с полок, несмотря на его бесперебойные поставки.

«Поэтому здесь, наверное, нужны аналогичные решения: чтобы лекарства не отпускались большими партиями в одни руки. Это позволит избежать ситуаций, когда спекулянты перепродают препараты через электронные площадки», – резюмировал Айрат Фаррахов.

