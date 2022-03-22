Правительство РФ подготовило предложения по импортозамещению востребованных лекарств

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о подготовке предложений по реализации импортозамещения самых востребованных россиянами лекарств и медицинских изделий. Об этом Правительство России сообщило в своем Telegram-канале.

«У людей должна быть возможность приобретать необходимые медицинские препараты, несмотря на любые санкции», — заметил Председатель Правительства.

По его словам, российские производители и дистрибьютеры получат субсидии на процентные ставки по кредитам.

Мишустин также обратил внимание на то, что для импортеров также будут упрощены процедуры регистрации препаратов и облегчены закупочные процедуры.

Премьер уточнил, что это не единственные предложения по поддержке малого и среднего бизнеса, которыми может быть дополнен план.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили спецоперацию и начали ужесточать санкции против России. Многие крупные компании стали покидать российский рынок.

Некоторые россияне решили закупиться впрок продуктами и товарами первой необходимости, включая лекарства. Депутат Государственной Думы ФС РФ от Татарстана Айрат Фаррахов, комментируя происходящее, заявил, что дефицита лекарств в России не предвидится.