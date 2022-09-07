СМИ: Маск отложил покупку Twitter, опасаясь начала третьей мировой после речи Путина

Американский миллиардер Илон Маск, основатель компаний SpaceX и Tesla, весной решил отложить покупку сети микроблогов Twitter из-за предстоящей речи Президента РФ Владимира Путина по случаю Дня Победы. Об этом пишет издание Business Insider со ссылкой на данные, ставшие известными во время судебного заседания.

В переписке с занимавшимся сделкой сотрудником банка Morgan Stanley Маск 8 мая заметил, что хотел бы дождаться речи Путина, чтобы понять, не движется ли мир к новой глобальной войне.

«Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к третьей мировой войне», — процитировал слова бизнесмена адвокат компании.

Юрист уверен, что высказывания предпринимателя доказывают: его отказ от покупки социальной сети был вызван обеспокоенностью за свое состояние, а не несоблюдением обязательств со стороны Twitter’а.

Владимир Путин в своей речи во время парада на Красной площади затронул тему специальной военной операции на Украине, но не говорил о возможности третьей мировой войны или других подобных сценариях.

Илон Маск планировал купить Twitter за 44 млрд долларов, но позднее отказался от своих планов. Это привело к падению акций соцсети. При этом еще весной Роскомнадзор ограничил доступ к сервису микроблогов на территории России из-за спецоперации на Украине.