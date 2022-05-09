Путин назвал операцию на Украине «единственно правильным» решением

Президент РФ Владимир Путин, выступая на параде Победы в Москве, назвал решение о начале специальной военной операции на Украине «единственно правильным». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В своей речи российский лидер напомнил о выдвинутых в конце прошлого года предложениях о «гарантиях безопасности», адресованных США и НАТО. По его мнению, несогласие с этими инициативами означало наличие у стран Запада «совершенно других планов».

«В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий», — поделился Президент РФ своим видением ситуации перед началом спецоперации. По его словам, «опасность росла с каждым днем».

«Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Решение суверенной, сильной, самостоятельной страны», — подчеркнул в связи с этим Владимир Путин.

Президент РФ 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России. Позднее Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях Вооруженных сил, признанную недостоверной.