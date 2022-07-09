Акции Twitter рухнули после отказа Маска от покупки компании

Акции компании Twitter упали на 6,7% после отказа американского бизнесмена Илона Маска от ее покупки, свидетельствуют данные торгов фондовой биржи.

Ранее представители основателя SpaceX и Tesla направили письмо главному юристу Twitter Виджае Гадде, в котором заявляется о разрыве соглашения о покупке соцсети за $44 млрд. Свое решение Маск объяснил тем, что платформа отказалась предоставить ему информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. Это имеет «основополагающее значение для эффективности бизнеса», отметили юристы бизнесмена.

В Twitter заявили, что будут через суд добиваться покупки компании Маском по согласованным цене и условиям. Об этом сообщил председатель совета директоров Брет Тэйлор, передает ТАСС.