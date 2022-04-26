Илон Маск договорился о покупке Twitter за $44 млрд

Руководство компании Twitter объявило о заключении сделки с основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском. Бизнесмен приобретет 100% акций компании за $44 млрд.

Из сообщения Twitter, Inc. следует, что Маск согласился заплатить по $54,20 наличными за каждую обыкновенную акцию компании.

«После завершения сделки Twitter станет частной компанией»,— сообщает Twitter, Inc.

Ожидается, что сделка, которая была единогласно одобрена советом директоров Twitter, будет закрыта в 2022 году при условии одобрения акционерами Twitter, получения соответствующих разрешений регулирующих органов и выполнения других обычных условий закрытия.

Соцсеть Twitter на территории России. Роскомнадзор ограничил доступ к сервису микроблогов из-за распространения «недостоверной общественно значимой информации» о спецоперации на Украине.