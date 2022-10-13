СМИ: IKEA уволила 10 тыс. российских сотрудников

Компания IKEA уволила примерно 10 тыс. из 12 тыс. своих российских сотрудников. Об этом пишет Agence France-Presse со ссылкой на исполнительного директора материнской фирмы Ingka Йеспера Бродина.

«Шведский мебельный гигант в четверг сообщил, что процент продаж за год составил 6%. Этот год в компании назвали сложным из-за инфляции и сокращения продаж на территории России», — отмечается в материале.

В сентябре «Татар-информу» стало известно о массовом сокращении работников казанского магазина IKEA.

О том, что шведская компания продаст все четыре фабрики в России и сократит штат сотрудников, сообщили 15 июня. До этого она, как и многие другие иностранные фирмы, объявила о приостановке работы из-за проведения специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин.

Пятнадцатого августа компания завершила онлайн-распродажу товаров и закрыла сайт для покупателей из России. Вместе с тем тогда источник рассказал ТАСС, что компания не планирует продавать бизнес и хочет вернуться в страну в течение двух лет.