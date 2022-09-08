В Казани массово сократили сотрудников IKEA

В Казани сократили большинство сотрудников компании IKEA. На данный момент в магазине остались работники из отдела логистики и специалисты, которые занимаются обработкой заказов. Об этом «Татар-информу» стало известно от собственного источника.

«О том, что будет сокращение, нам объявили еще летом. Фактически мы проработали до 31 августа. Сейчас там остались те, кто собирает и развозит заказы, старшие специалисты и почти все начальство», — отметил собеседник агентства.

Осуществлять обмен и возврат интернет-покупок сотрудники IKEA будут до конца октября. Оставшиеся нераспроданными товары отправятся на московский склад.

О том, что шведская компания IKEA продаст все четыре фабрики в России и сократит штат сотрудников, стало известно 15 июня. До этого она, как и многие другие иностранные фирмы, объявила о приостановке работы из-за проведения специальной военной операции на Украине, которую инициировал Президент РФ Владимир Путин.

Пятнадцатого августа IKEA завершила онлайн-распродажу товаров и закрыла сайт для покупателей из России. Вместе с тем источник рассказал ТАСС, что компания не планирует продавать бизнес и хочет вернуться в страну в течение двух лет.