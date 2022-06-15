IKEA продаст свои фабрики в России и сократит штат сотрудников

IKEA продаст все четыре фабрики в России и сократит штат сотрудников в стране. Об этом ТАСС рассказали в компании.

«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, Группа компаний „Интер ИКЕА“ и Группа компаний „Ингка“ приняли решение сократить масштаб бизнеса в России», — сказано в сообщении.

Отмечается, что розничная продажа в стране так и останется на паузе.

IKEA, как и многие другие зарубежные компании, заявила о приостановке работы в связи с проведением российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.

Ранее компания сообщала о том, что магазины будут закрыты до 31 августа из-за отсутствия возможности наладить бесперебойные поставки.