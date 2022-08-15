IKEA завершила финальную распродажу на сайте

Шведская IKEA завершила онлайн-распродажу товаров и закрыла сайт для покупателей из России. Магазины будут работать лишь на выдачу, возврат и обмен приобретенных товаров, говорится на сайте компании.

«Мы завершили онлайн-продажу товаров IKEA для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов. Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны», — говорится в сообщении.

Ранее в компании подчеркнули, что все заявки, сделанные до конца распродажи, будут обработаны, а товары выданы.

Напомним, что IKEA приостановила работу магазинов после начала специальное военной операции на Украине, объявленной Президентом России Владимиром Путиным.

Позднее компания объявила об уходе с российского рынка и запустила финальную онлайн-распродажу товаров.