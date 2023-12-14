Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
СМИ: Финляндия хочет вновь закрыть все КПП на границе с Россией
Из-за наплыва нелегальных мигрантов Государственный совет (Правительство) Финляндии рассмотрит возможность опять закрыть все пропускные пункты на границе с Россией. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.
«Правительство сегодня вечером проведет собрание, чтобы принять решение. Этот вопрос все еще требует заключения канцлера юстиции. Но политическая воля заключается в том, чтобы закрыть границу», — пишет издание.
Отмечается, что через два открытых 14 декабря КПП, «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»), только за первую половину дня в страну проникло минимум 30 беженцев. Ранее Правительство Финляндии уже закрывало все КПП для автомобильного транспорта с 30 ноября по 13 декабря.
Всего на границе Финляндии и России насчитывается девять контрольно-пропускных пунктов. С начала ноября их начали закрывать (сначала — для велосипедистов) из-за наплыва мигрантов. В ночь на 30 ноября оказался закрыт последний, самый северный КПП — «Раджа-Йосеппи».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»