СМИ: Финляндия хочет вновь закрыть все КПП на границе с Россией

Из-за наплыва нелегальных мигрантов Государственный совет (Правительство) Финляндии рассмотрит возможность опять закрыть все пропускные пункты на границе с Россией. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

«Правительство сегодня вечером проведет собрание, чтобы принять решение. Этот вопрос все еще требует заключения канцлера юстиции. Но политическая воля заключается в том, чтобы закрыть границу», — пишет издание.

Отмечается, что через два открытых 14 декабря КПП, «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»), только за первую половину дня в страну проникло минимум 30 беженцев. Ранее Правительство Финляндии уже закрывало все КПП для автомобильного транспорта с 30 ноября по 13 декабря.

Всего на границе Финляндии и России насчитывается девять контрольно-пропускных пунктов. С начала ноября их начали закрывать (сначала — для велосипедистов) из-за наплыва мигрантов. В ночь на 30 ноября оказался закрыт последний, самый северный КПП — «Раджа-Йосеппи».