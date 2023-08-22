СМИ: Эрдоган сам приедет в Россию для переговоров с Путиным

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Россию для переговоров с Президентом РФ Владимиром Путиным, передает Yeni Şafak со ссылкой на источники в администрации Эрдогана. Предстоящую встречу чиновники называют решающей в вопросе продления зерновой сделки.

Во властных структурах Турции попытку возобновить зерновую сделку без участия России считают «нездоровой», утверждается в публикации.

«Согласно информации, полученной из источников в президенте, визит Эрдогана станет самым важным шагом для продолжения соглашения о зерновом коридоре», – отмечает автор, добавляя, что турецкий лидер считает возможным найти «точку согласия».

Помимо Эрдогана, по информации издания, с визитом в Россию планирует приехать также глава МИДа Хакан Фидан. Кроме того, он посетит Украину – все с той же целью наладить сотрудничество и возобновить зерновую сделку. По данным источников, этот вопрос сейчас для Турции находится в приоритете.

Напомним, Кремль объявил о выходе из сделки 17 июля, объяснив это тем, что российские условия не выполняются. Москва пообещала вернуться к «стамбульским договоренностям» в случае выполнения своих условий. Среди них – доступ российких удобрений и зерна на мировые рынки.

В начале августа Эрдоган и Путин созвонились и договорились об очных переговорах. Сообщалось также, что турецкий лидер предложит Путину вернуться к проведению мирных переговоров с украинской стороной.