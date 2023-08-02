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Песков рассказал, обсуждали ли Путин и Эрдоган передачу боевиков «Азова»* Украине
В сегодняшнем разговоре лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали передачу Украине боевиков «Азова»*, заявил официальный представитель кремля Дмитрий Песков. Главы государств провели телефонные переговоры, но этот вопрос обошли стороной.
«Нет, эта тема не затрагивалась», – подчеркнул Песков (цитата по ТАСС).
Также он сообщил, что Путин и Эрдоган договорились в ближайшее время определиться по месту и датам встречи. Президент Турции приглашает Путина в Турцию, но это не является обязательным условием встречи, добавил представитель Кремля.
Напомним, лидеры стран созвонились сегодня – в Кремле отмечали, что они «достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию». В числе прочего они обсудили зерновую сделку – Путин вновь подчеркнул, что она возобновится после выполнения российских условий.
Накануне в Нацгвардиии Украины сообщили, что вернувшиеся командиры «Азова»* будут снова участвовать в боевых действиях.
*Запрещенная в России террористическая организация
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