Эрдоган намерен предложить Путину посредничество для прекращения огня на Украине

На предстоящих переговорах с Президентом России Владимиром Путиным глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет предложить ему вернуться к проведению мирных переговоров с украинской стороной, передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник во властных структурах Турции. Обсуждать перспективу прекращения огня лидеры двух стран должны при его посредничестве, убежден Эрдоган.

Турецкий лидер планирует вернуться к этому вопросу, вновь высказав Путину мнение, что победителей в вооруженном конфликте не будет, тогда как в мирных переговорах не будет проигравших, заявил источник агентства.

При этом он подчеркнул, что сегодня Эрдоган остается по сути единственным из глав государств, которому Путин искренне доверяет. При этом Президент Турции поддерживает контакт и с украинским лидером Владимиром Зеленским, делая все, «чтобы в регионе воцарился мир», утверждает источник.

2 августа Путин и Эрдоган созвонились и договорились провести переговоры. Ожидается, что одной из важных тем станет прекращение зерновой сделки, которая приостановилась из-за невыполнения российских требований.

Напомним также, что мирные переговоры между Россией и Украиной прекратились по инициативе Зеленского на этапе подписания итогового документа, который стороны обсудили на встрече в Стамбуле.