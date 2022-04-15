Песков сообщил, что в ближайшие дни Путин не планирует поездок в регионы

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует региональных поездок. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В ближайшие дни каких-то региональных поездок у Президента не запланировано», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, планирует ли Путин посетить Севастополь из-за гибели крейсера «Москва».

На борту ракетного крейсера «Москва», флагмана Черноморского флота России, 14 апреля начался пожар, после чего на нем сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения, экипаж был полностью эвакуирован.

Сначала в Минобороны заявили, что очаг возгорания локализован и открытого горения нет. Затем в военном ведомстве уточнили, что корабль «сохраняет плавучесть» и специалисты работают над его буксировкой в порт. Однако, позже при буксировке во время шторма крейсер затонул.