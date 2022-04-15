news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
15 апреля 2022  13:56

Песков сообщил, что в ближайшие дни Путин не планирует поездок в регионы

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует региональных поездок. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В ближайшие дни каких-то региональных поездок у Президента не запланировано», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, планирует ли Путин посетить Севастополь из-за гибели крейсера «Москва».

На борту ракетного крейсера «Москва», флагмана Черноморского флота России, 14 апреля начался пожар, после чего на нем сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения, экипаж был полностью эвакуирован.

Сначала в Минобороны заявили, что очаг возгорания локализован и открытого горения нет. Затем в военном ведомстве уточнили, что корабль «сохраняет плавучесть» и специалисты работают над его буксировкой в порт. Однако, позже при буксировке во время шторма крейсер затонул.

#Дмитрий Песков #Владимир Путин #регионы России
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное