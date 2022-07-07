ВКС России уничтожили часть украинских военных, высадившихся с флагом на острове Змеиный

Военно-космические силы России нанесли удар высокоточными ракетами по острову Змеиный. В результате была уничтожена часть украинских военных, которые привезли туда флаг Украины и фотографировались с ним. Об этом заявило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск на Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный. Около 5 утра на остров высадились с моторной лодки несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом. Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена», – сказано в сообщении.

Также недалеко от города Артемовск ДНР поражены пункты временной дислокации и склады с боеприпасами подразделений 14-й и 72-й механизированных, а также 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. Отмечается, что там находилось до 350 человек личного состава и 20 единиц боевых бронированных машин.

Российское Минобороны отмечает, что из-за нехватки личного состава первого эшелона Киев отправляет на передовую нацбатальоны, которые выполняли задачи в тыловых районах.

«Так, 226-му батальону украинского националистического формирования „Кракен“ 7 июля было приказано выдвинуться из Харькова в район населенного пункта Покровское, в подчинение оперативной тактической группы „Соледар“. Но командование националистов и боевики отказались выполнить данный приказ», — сообщается в новостной сводке военного ведомства.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.