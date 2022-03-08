СМИ: BP вслед за Shell откажется от поставок нефти и газа из России

Британская нефтегазовая компания British Petroleum (BP) перестанет заключать новые сделки на покупку нефти и газа из России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на комментарий представителя компании.

«Единственным исключением может стать ситуация, при которой возникнет угроза безопасности поставок энергоносителей потребителям», — пояснил собеседник агентства.

Ранее руководство британско-нидерландской компании Shell заявило, что намерено поэтапно отказаться от использования российской нефти и газа, о чем сообщал «Татар-информ».

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.