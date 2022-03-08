Компания Shell намерена поэтапно отказаться от российской нефти и газа

Руководство компании Shell сообщило, что намерено поэтапно отказаться от использования российской нефти и газа. Заявление об этом было распространено во вторник, передает ТАСС.

В ShelI называли это сложным вызовом, преодоление которого потребует координированных действий бизнеса, правительств и потребителей.

«В отсутствие иных указаний со стороны правительств мы немедленно прекратим приобретение российской сырой нефти на спотовом рынке и не будем заключать новых контрактов. В то же время, в тесном диалоге с правительствами мы будем менять цепочки поставок сырой нефти, чтобы исключить поступающие из России объемы», — объясняется в документе.

В компании собираются делать это как можно быстрее, но процесс может занять недели, что неизбежно приведет «к снижению производительности наших НПЗ».

Компания также планирует прекратить деятельность в России, которая связана с АЗС, авиатопливом и ГСМ.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о развертывании специальной военной операции на Украине. Решение было принято после обращений глав ДНР и ЛНР, призвавших Россию защитить Донбасс от украинских атак.

О приостановлении своей деятельности на территории России уже объявили ряд крупных компаний. Правительство страны предложило им три варианта действий.