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Спорт
28 января 2022  17:57

Слуцкий об аренде Кучаева: «Надеемся, что он поможет нам решить наши турнирные задачи»

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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал переход в стан казанской команды на правах аренды полузащитника ЦСКА Константина Кучаева. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По словам наставника «Рубина», в клубе надеются, что Кучаев сумеет реанимировать в Казани свою карьеру.

«Давно его знаем. Определенный промежуток времени Костя очень ярко проявил себя в ЦСКА, поэтому мы очень надеемся, что и мы сможем ему помочь реанимировать его карьеру, и он нам сможет помочь решить наши турнирные задачи», – заявил главный тренер казанского клуба.

Кроме того, специалист рассказал о состоянии футболистов, пропустивших первый тренировочный сбор.

«Они будут на втором сборе. Кварацхелия и Самошников уже работают на поле с тренером по физподготовке и физиотерапевтами. Мы их просто физически доводим до общей группы. Абильдгор приступит к беговой работе на этой неделе», – сказал Слуцкий.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Рубин» с 22 очками располагается на 10-м месте в турнирной таблице. На первом тренировочном сборе команда сыграла вничью в двух матчах: против воронежского «Факела» и польской «Вислы».

Напомним, ранее стали известны соперники «Рубина» на втором тренировочном сборе в турецком Белеке.

#фк рубин #чемпионат России по футболу
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