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Спорт
27 января 2022  18:37
Артур Халилуллов

В Белеке стартовали вторые сборы «Рубина», казанцы сыграют три матча

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В турецком Белеке стартовал второй тренировочный сбор «Рубина». Он продлится до 8 февраля.

Команда Леонида Слуцкого на втором сборе сыграет три контрольных матча. 2 февраля казанцы встретятся с ФК «Сочи», 5 февраля с подмосковными «Химками», а 8 февраля с «Динамо» из Батуми.

Ранее сообщалось, что на третьем сборе «Рубин» проведет еще три матча. 14 февраля казанцы сыграют против самарских «Крыльев Советом», 17 февраля с московским «Динамо», а на 20 февраля запланирован третий поединок с неизвестным пока соперником.

Вчера вечером стало известно, что казанский «Рубин» взял в аренду атакующего полузащитника Константина Кучаева. Сегодня спортивная редакция ИА «Татар-информ» подробно разобрала все аспекты трансфера.

«Рубин» ушел на зимний перерыв в чемпионате России на десятом месте в таблице РПЛ.

#Рубин #тренировочные сборы
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