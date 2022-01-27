В Белеке стартовали вторые сборы «Рубина», казанцы сыграют три матча

В турецком Белеке стартовал второй тренировочный сбор «Рубина». Он продлится до 8 февраля.

Команда Леонида Слуцкого на втором сборе сыграет три контрольных матча. 2 февраля казанцы встретятся с ФК «Сочи», 5 февраля с подмосковными «Химками», а 8 февраля с «Динамо» из Батуми.

Сегодня стартует второй сбор в Турции 🔛



На этом сборе нам предстоит провести три контрольных матча ⚽️



2 февраля 🆚🇷🇺 «Сочи»

5 февраля 🆚🇷🇺 «Химки»

8 февраля 🆚🇬🇪 «Динамо» (Батуми)#РубиновыеСборы 🇹🇷 pic.twitter.com/6px6vhq1H7 — «Рубин» Казань (@fcrk) January 27, 2022

Ранее сообщалось, что на третьем сборе «Рубин» проведет еще три матча. 14 февраля казанцы сыграют против самарских «Крыльев Советом», 17 февраля с московским «Динамо», а на 20 февраля запланирован третий поединок с неизвестным пока соперником.

Вчера вечером стало известно, что казанский «Рубин» взял в аренду атакующего полузащитника Константина Кучаева. Сегодня спортивная редакция ИА «Татар-информ» подробно разобрала все аспекты трансфера.

«Рубин» ушел на зимний перерыв в чемпионате России на десятом месте в таблице РПЛ.