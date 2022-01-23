Без голов: «Рубин» сыграл вничью с польской «Вислой»

Казанский «Рубин» в рамках тренировочного сбора в турецком Белеке сыграл вничью против польской «Вислы» со счетом 0:0. Эта игра стала заключительной на первом тренировочном сборе казанской команды.

Место в воротах занял голкипер Юрий Дюпин, который пропускал первую игру против воронежского «Факела». В первом тайме команды обменялись парой полуопасных подходов к воротам, однако, до голевых моментов дело так и не дошло.

Во второй 45-минутке главный тренер казанцев Леонид Слуцкий сделал ряд замен, выпустив на поле всех трех футболистов, находящихся на просмотре (Егора Тесленко, Михаила Стрельника и Илью Ваханию), а также Виталия Лисаковича, для которого эта игра стала дебютной в футболке казанского клуба. Белорусский форвард вышел на последние 25 минут игры и имел также два острых момента для того, чтобы открыть счет своим голам за «Рубин». Но в первом эпизоде 23-летнему футболисту не хватило точности, а во втором эпизоде поляков выручил голкипер – 0:0. «Рубин» завершает первые тренировочные сборы с багажом в две ничьи.

Вторые сборы стартуют 27 января и продлятся до 8 февраля, а третий с 12 по 24 февраля.

Казанский «Рубин» с 22 очками в 18 матчах занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.

«Рубин» - «Висла» - 0:0

Состав «Рубина» в первом тайме: Дюпин – Зотов, Уремович, Тесленко, Ломовицкий – Мусаев, Ин Бом, Хакшабанович – Бакаев, Зуев, Онугха.

Состав «Рубина» во втором тайме: Дюпин – Тесленко, Суриков, Игнатьев, Савицкий – Фаттахов, Стрельник, Вахания, Дрейер – Лисакович, Климов.