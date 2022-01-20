«Рубин» и «Факел» забили восемь голов в контрольной игре в Турции

Казанский «Рубин» в рамках первого тренировочного сбора в турецком Белеке сыграл вничью с воронежским «Факелом» со счетом 4:4. Отметим, что эта игра стала дебютной для подопечных Леонида Слуцкого в новом году.

В первом тайме команды обменялись пятью забитыми мячами. При этом сразу четыре из них пришлись на последнюю пятиминутку первой половины встречи. На 28-й минуте счет в матче с передачи Александра Ломовицкого открыл Герман Онугха. Чуть позже Егор Тесленко воспользовался неразберихой во вратарской соперника после подачи углового и пробил в пустые ворота - 2:0.

Ответ воронежцев последовал незамедлительно - в течение двух минут «Факел» забил два гола усилиями Андрея Разборова и Максима Максимова - 2:2. Но буквально тут же Александр Зуев хлестким ударом в дальний угол с линии штрафной вновь вывел казанцев вперед.

На второй тайм казанцы вышли в более экспериментальном составе: на поле появились воспитанники казанского клуба Степан Суриков и Ленар Фаттахов, а также два игрока, находящихся на просмотре, Илья Вахания и Михаил Стрельник. На 67-й минуте Герман Онугха оформил дубль и снова довел преимущество «Рубина» до двух мячей. «Факел», в свою очередь, ответил дублем Олега Дмитриева. Итоговый счет – 4:4.

«Рубин» - «Факел» - 4:4 (3:2, 1:2)

Состав «Рубина» в первом тайме: Медведев – Зотов, Уремович, Тесленко, Ломовицкий – Мусаев, Ин Бом, Хакшабанович – Бакаев, Зуев, Онугха.

Состав «Рубина» во втором тайме: Медведев – Тесленко, Суриков, Вахания, Ломовицкий – Стрельник, Фаттахов – Онугха, Игнатьев, Деспот, Климов.

1:0 - Онугха, 28 мин

2:0 – Тесленко, 41 мин

2:1 - Разборов, 41 мин

2:2 – Максимов, 43 мин

3:2 – Зуев, 44 мин

4:2’ - Онугха, 67 мин

4:3 - Дмитриев, 74 мин

4:4 - Дмитриев, 82 мин