Следователи возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в пятиэтажке Нижнекамска

Возбуждено уголовное дело по факту хлопка бытового газа в городе Нижнекамске, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в районе пяти утра в жилом доме на проспекте Вахитова в Нижнекамске рванул газ и начался сильный пожар.

В результате инцидента в пятиэтажке Нижнекамска пострадали два человека. Пожилая женщина получила легкую травму, медики после оказания всей необходимой помощи отпустили ее домой на амбулаторное лечение.

«Молодой мужчина находится в тяжелом состоянии, у него диагностированы ожоги», – сообщили агентству в министерстве.

По данным следствия, непосредственно перед хлопком 26-летний мужчина вышел на балкон покурить, после чего его ударной волной выбросило на улицу.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требования безопасности».

В настоящее время устанавливается источник утечки газа. После обследования дома сотрудниками экстренных служб следователи приступят к осмотру места происшествия.