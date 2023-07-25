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Следователи возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в пятиэтажке Нижнекамска
Возбуждено уголовное дело по факту хлопка бытового газа в городе Нижнекамске, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в районе пяти утра в жилом доме на проспекте Вахитова в Нижнекамске рванул газ и начался сильный пожар.
В результате инцидента в пятиэтажке Нижнекамска пострадали два человека. Пожилая женщина получила легкую травму, медики после оказания всей необходимой помощи отпустили ее домой на амбулаторное лечение.
«Молодой мужчина находится в тяжелом состоянии, у него диагностированы ожоги», – сообщили агентству в министерстве.
По данным следствия, непосредственно перед хлопком 26-летний мужчина вышел на балкон покурить, после чего его ударной волной выбросило на улицу.
Следователями возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требования безопасности».
В настоящее время устанавливается источник утечки газа. После обследования дома сотрудниками экстренных служб следователи приступят к осмотру места происшествия.
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