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В одной из пятиэтажек Нижнекамска рванул газ, начался сильный пожар
В районе пяти утра в жилом доме на проспекте Вахитова в Нижнекамске рванул газ и начался сильный пожар. Об этом «Татар-информу» рассказали жители дома.
Как объяснили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в настоящее время пожарные уже потушили горящую квартиру на первом этаже панельной пятиэетажки.
К моменту прибытия пожарных, из дома эвакуировались 15 человек. Еще девятерых жильцов, в том числе, одного ребенка, спасли из горящего строения пожарные.
В 5.29 огонь был потушен.
Причину случившегося предстоит установить экспертам. Дом, как объяснили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, газифицирован.
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