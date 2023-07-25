В одной из пятиэтажек Нижнекамска рванул газ, начался сильный пожар

В районе пяти утра в жилом доме на проспекте Вахитова в Нижнекамске рванул газ и начался сильный пожар. Об этом «Татар-информу» рассказали жители дома.

Как объяснили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в настоящее время пожарные уже потушили горящую квартиру на первом этаже панельной пятиэетажки.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

К моменту прибытия пожарных, из дома эвакуировались 15 человек. Еще девятерых жильцов, в том числе, одного ребенка, спасли из горящего строения пожарные.

В 5.29 огонь был потушен.

Причину случившегося предстоит установить экспертам. Дом, как объяснили агентству в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, газифицирован.