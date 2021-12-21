Следком РТ: Отравившиеся алкоголем казанцы добавляли в него наркотик

Следователи рассказали подробности гибели от отравления троих казанцев. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как было установлено следствием, супружеская пара, где произошла трагедия, отмечала годовщину свадьбы. На праздник они позвали знакомую семейную пару. Во время застолья они добавили в купленный алкоголь наркотические средства. Предположительно, именно этим «коктейлем» люди отравились.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в квартире одного из домов по улице Симонова в Казани были найдены тела двоих мужчин и женщины. Предположительно, люди погибли от отравления алкоголем. Еще одна пострадавшая была госпитализирована.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура республики начала проверку.

