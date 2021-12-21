Прокуратура начала проверку после гибели от отравления трех человек в Казани

Прокуратура Татарстана организовала проверку после отравления предположительно суррогатным алкоголем трех человек в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Надзорное ведомство выяснит причины и обстоятельства отравления, а также соблюдение контролирующими органами требований Федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ». В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», – пояснил Галиев.

Расследование уголовного дела по факту гибели людей взято в прокуратуре на контроль.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в квартире одного из домов по улице Симонова в Казани были найдены тела двух мужчин и женщины. Предварительно, люди скончались от отравления суррогатным алкоголем. еще одну пострадавшую женщину доставили в больницу.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

