Уголовное дело завели после гибели от отравления трех человек в Казани

Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» возбудили после гибели трех человек в Казани. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ САК России по РТ Андрей Шептицкий.

Как предварительно установлено следствием, сегодня в квартире одного из домов по улице Симонова были обнаружены тела 36-летнего мужчины, 26-летней женщины, а также еще одного погибшего, личность которого на данный момент устанавливается. Кроме того, в больницу с отравлением этиловым спиртом была доставлена еще одна женщина – супруга одного из погибших мужчин.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани три человека погибли, отравившись, предположительно, суррогатным алкоголем.

