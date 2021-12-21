В Казани три человека погибли, отравившись суррогатным алкоголем

Как стало известно ИА «Татар-информ» от собственного источника, двое мужчин и две женщины устроили застолье в квартире одного из домов по улице Симонова в Казани. В какой-то момент им стало плохо и они вызвали скорую.

Три человека скончались еще до приезда врачей. Одну пострадавшую женщину доставили в 7-ю горбольницу Казани. Предположительно, они отравились суррогатным алкоголем.

«Пострадавшей женщине 32 года. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас врачи борятся за ее жизнь», – пояснили в пресс-службе Минздрава РТ.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, в настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.