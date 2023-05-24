«Слабое звено — перекупщики»: ветслужба просит татарстанцев покупать птицу в республике

Ветеринарная служба попросила жителей Татарстана покупать птицу в республике или в благополучных по птичьему гриппу регионах России. Об этом рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Реализацию птицы мы не останавливаем, но просим не приобретать ее в неблагополучных пунктах. Слабым звеном при особо опасных заболеваниях являются лица, осуществляющие реализацию животных и птицы, — перекупщики. У них должно быть разрешение на завоз из других регионов. Автотранспорт и клетки для перевозки птицы должны быть дезинфицированы», — пояснил спикер.

Он добавил, что запрещается завоз птицы из других регионов без письменного разрешения Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ, без согласования маршрута с Управлением Россельхознадзора по РТ и без ветеринарного свидетельства.

По словам Мотыгуллина, чтобы избежать распространения птичьего гриппа, предприятия должны содержать птицу в закрытом режиме, то есть без контакта с дикими особями. Кроме того, они должны сообщать о случаях внезапной гибели домашней птицы, массовом заболевании, необычном поведении. «В республике были случаи, когда о падеже птицы даже не заявляли, а просто закапывали», — заметил заместитель начальника управления.

Он подчеркнул, что птицеводческие предприятия работают в закрытом режиме, но «частники реализуют птицу прямо с колес». «Птицу можно содержать и на даче — самое главное, где ее приобретают», — отметил спикер.

Вирус не передается от птицы к людям, но способен мутировать. При этом он может передаваться через птицеводческую продукцию, поэтому проводятся мониторинговые исследования, напомнил Мотыгуллин. «Вакцинация против гриппа птиц не проводится. Она, к сожалению, малоэффективна», — заключил он.

С начала этого года в России выявлено 37 случаев гриппа птиц, в том числе семь среди домашней птицы и 30 — среди дикой (в частности, карантин из-за птичьего гриппа введен в нескольких районах Москвы). В 2023 году вирус в основном поражает чаек, о чем сообщал «Татар-информ».