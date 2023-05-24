Ветслужба Татарстана: В этом году гриппом птиц в основном болеют чайки

В этом году гриппом птиц в основном болеют чайки, причем из-за этого заболевания происходит их массовая гибель. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Основные переносчики заболевания – дикие водоплавающие птицы, в основном утки. Так было до этого года. У них гибели практически не происходит, но вирус они распространяют в большом количестве. С начала мая в России зарегистрировано более 20 случаев выявления гриппа птиц в популяции диких чаек», – рассказал спикер.

Так, по одному случаю птичьего гриппа у чаек зарегистрировано в Московской, Тверской, Смоленской, Калининградской областях и Республике Коми, девять – в Кировской области, четыре – в Марий Эл, пять – в Удмуртии. Среди домашней птицы зафиксировано только два случая – в Амурской и Ивановской областях, отметил Мотыгуллин.

По его словам, пока неизвестно, почему вирус перешел на чаек, но профессионально этот вопрос изучают ученые во Владимире. «Пока однозначного объяснения нет. Именно у чаек происходит массовая гибель от этого заболевания. Около 40 видов чаек и все восприимчивы к гриппу птиц», – подчеркнул заместитель начальника управления.

В России с начала этого года выявлено 37 случаев гриппа птиц, в том числе семь среди домашней птицы и 30 – среди дикой, о чем сообщал «Татар-информ».