«Вирус совсем рядом»: в Татарстане опасаются заноса птичьего гриппа из соседних регионов

В связи с сезонной миграцией перелетных птиц есть явная угроза вспышки высокопатогенного птичьего гриппа на территории Татарстана. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В России с начала этого года выявлено 37 случаев гриппа птиц, в том числе семь среди домашней птицы и 30 – среди дикой. Нас сильно беспокоят случаи у наших соседей в Марий Эл, Удмуртии и Кировской области. Получается, что вирус совсем рядом», – сказал спикер.

Вспышки птичьего гриппа в последние годы регистрируются во всех странах Европы, в ряде государств Азии и Африки, а также в США и Канаде. По данным Всемирной организации здравоохранения животных, в этом году заболевание зарегистрировано в 54 странах, отметил Мотыгуллин.

Он уточнил, что только в апреле грипп птиц зафиксирован в 30 странах, в том числе в 16 государствах Европы. Более всего инфекция распространена в Германии – 69 случаев, Венгрии – 49, США – 43, Италии – 37, Японии – 35, Нидерландах – 31.

Грипп птиц – вирусная болезнь с поражением кровеносной и центральной нервных систем, органов дыхания и пищеварения. Болеют все виды домашней и дикой птицы. При вскрытии характерными изменениями являются кровоизлияния в подкожной клетчатке, слизистых и серозных оболочках, головном мозге.

Инкубационный период длится от одного до 21 дня. Но при остром течении заболевания уже за 48 часов происходит гибель птицы. В этом случае клинические симптомы не успевают проявиться, и без лабораторных исследований установить диагноз невозможно.

«Поэтому при падеже птицы владельцам необходимо сразу обратиться в государственную ветеринарную службу. Многие владельцы, особенно в фермерских хозяйствах, при разных заболеваниях птицу лечат самостоятельно. Пока проводятся “эксперименты” с препаратами можно упустить время по локализации и распространению вируса гриппа птиц», – подчеркнул Мотыгуллин.

В Татарстане содержится 18 млн голов птицы, в том числе в сельхозпредприятиях – около 15 млн, в фермерских хозяйствах – около 2 млн, в личных подсобных хозяйствах – 1,5 млн. Первый случай гриппа птиц был зафиксирован в республике в 2017 году.