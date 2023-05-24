Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Вирус совсем рядом»: в Татарстане опасаются заноса птичьего гриппа из соседних регионов
В связи с сезонной миграцией перелетных птиц есть явная угроза вспышки высокопатогенного птичьего гриппа на территории Татарстана. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Габдулхак Мотыгуллин на пресс-конференции в «Татар-информе».
«В России с начала этого года выявлено 37 случаев гриппа птиц, в том числе семь среди домашней птицы и 30 – среди дикой. Нас сильно беспокоят случаи у наших соседей в Марий Эл, Удмуртии и Кировской области. Получается, что вирус совсем рядом», – сказал спикер.
Вспышки птичьего гриппа в последние годы регистрируются во всех странах Европы, в ряде государств Азии и Африки, а также в США и Канаде. По данным Всемирной организации здравоохранения животных, в этом году заболевание зарегистрировано в 54 странах, отметил Мотыгуллин.
Он уточнил, что только в апреле грипп птиц зафиксирован в 30 странах, в том числе в 16 государствах Европы. Более всего инфекция распространена в Германии – 69 случаев, Венгрии – 49, США – 43, Италии – 37, Японии – 35, Нидерландах – 31.
Грипп птиц – вирусная болезнь с поражением кровеносной и центральной нервных систем, органов дыхания и пищеварения. Болеют все виды домашней и дикой птицы. При вскрытии характерными изменениями являются кровоизлияния в подкожной клетчатке, слизистых и серозных оболочках, головном мозге.
Инкубационный период длится от одного до 21 дня. Но при остром течении заболевания уже за 48 часов происходит гибель птицы. В этом случае клинические симптомы не успевают проявиться, и без лабораторных исследований установить диагноз невозможно.
«Поэтому при падеже птицы владельцам необходимо сразу обратиться в государственную ветеринарную службу. Многие владельцы, особенно в фермерских хозяйствах, при разных заболеваниях птицу лечат самостоятельно. Пока проводятся “эксперименты” с препаратами можно упустить время по локализации и распространению вируса гриппа птиц», – подчеркнул Мотыгуллин.
В Татарстане содержится 18 млн голов птицы, в том числе в сельхозпредприятиях – около 15 млн, в фермерских хозяйствах – около 2 млн, в личных подсобных хозяйствах – 1,5 млн. Первый случай гриппа птиц был зафиксирован в республике в 2017 году.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»