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В нескольких районах Москвы введен карантин из-за птичьего гриппа
В нескольких районах столицы России объявлен карантин из-за птичьего гриппа. Соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на его сайте.
«Установить ограничительные мероприятия (карантин) в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения <…> на срок до выполнения мероприятий, направленных на недопущение распространения и ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц <…>», — сказано в документе.
Эпизоотический очаг примыкает к Бесединскому шоссе. Угроза распространения заболевания присутствует в таких районах, как Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Северное и Южное Орехово-Борисово, Зябликово.
На период действия карантина в угрожаемой зоне запрещены ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, заготовка и вывоз кормов для птиц, выгульное содержание птиц, а также проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок и торгов.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову, добавляется в документе.
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