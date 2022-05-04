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Спорт
4 мая 2022  11:21
Артур Халилуллов

Sky Sports: Абрамович требует от «Челси» вернуть долг в размере 1,5 млрд фунтов

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Российский миллиардер Роман Абрамович требует у лондонского «Челси» вернуть 1,5 млрд фунтов. По словам номинального владельца клуба, он давал эти деньги в долг. Об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, что власти Британии вынуждают Абрамовича продать футбольный клуб до 31 мая, иначе «Челси» должен будет приостановить футбольную деятельность. Также сообщалось, что власти страны выступают против, чтобы денежные средства за клуб получил Абрамович.

Ранее Великобритания ввела санкции против Абрамовича. До этого сообщалось, что известный ирландский боец Конор Макгрегор предложил российскому миллиардеру 1,5 млрд фунтов стерлингов за все права на команду.

Напомним, что 3 марта Абрамович объявил о будущей продаже футбольного клуба «Челси». Обращение владельца лондонского клуба было размещено на официальном сайте «синих».

#роман абрамович #челси #футбол #санкции Запада
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