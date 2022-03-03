«Больно расставаться»: Роман Абрамович официально объявил о продаже лондонского «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович объявил о будущей продаже футбольного клуба «Челси». Обращение владельца лондонского клуба было размещено на официальном сайте «синих».

«Я хотел бы обратиться к публикациям в средствах массовой информации за последние несколько дней в связи с моим владением "Челси". Как уже говорил ранее, я всегда принимал решения, руководствуясь интересами клуба. Поэтому в сложившейся ситуации я принял решение продать клуб, поскольку считаю, что это отвечает наилучшим интересам команды.

Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение и мне больно расставаться с клубом таким образом. Однако я действительно считаю, что это в наилучших интересах "Челси". Продажа не будет ускорена, но будет осуществлена в соответствии с надлежащей процедурой», — цитирует Абрамовича пресс-служба «Челси».

Российский миллиардер приобрел «Челси» в 2003 году.

Напомним, ранее стало известно, что владелец московского «Спартака» Леонид Федун потерял до 80% своего финансового состояния.