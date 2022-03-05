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Ру Тат
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Спорт
5 марта 2022  13:39
Артур Халилуллов

Конор Макгрегор предложил Абрамовичу 1,5 млрд фунтов за «Челси»

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Известный ирландский боец Конор Макгрегор предложил владельцу лондонского футбольного клуба «Челси» Роману Абрамовичу 1,5 млрд фунтов стерлингов за все права на команду.

Ранее СМИ сообщили о желании российского бизнесмена продать футбольный клуб за 3 млрд фунтов.

 «Я выдвигаю свое предложение в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов», – написал бывший чемпион UFC в Twitter под постом с новостью о продаже.

Напомним, что в эпоху Романа Абрамовича «Челси» впервые в своей истории стал победителем футбольной Лиги чемпионов.

Ранее Абрамович объявил о будущей продаже футбольного клуба «Челси». Обращение владельца лондонского клуба было размещено на официальном сайте «синих».

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