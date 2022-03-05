Конор Макгрегор предложил Абрамовичу 1,5 млрд фунтов за «Челси»
Известный ирландский боец Конор Макгрегор предложил владельцу лондонского футбольного клуба «Челси» Роману Абрамовичу 1,5 млрд фунтов стерлингов за все права на команду.
Ранее СМИ сообщили о желании российского бизнесмена продать футбольный клуб за 3 млрд фунтов.
«Я выдвигаю свое предложение в размере 1,5 млрд фунтов стерлингов», – написал бывший чемпион UFC в Twitter под постом с новостью о продаже.
Напомним, что в эпоху Романа Абрамовича «Челси» впервые в своей истории стал победителем футбольной Лиги чемпионов.
Ранее Абрамович объявил о будущей продаже футбольного клуба «Челси». Обращение владельца лондонского клуба было размещено на официальном сайте «синих».