Школьники и волонтеры Нурлатского района изготовили 28 тонн продукции с начала СВО

Фото предоставлено Гульназ Хасаншиной

Активисты Егоркинской школы «Дарим добро» вместе с волонтерами движения «Вкусняшки для Победы» Нурлатского района приготовили сухие супы для бойцов СВО. Обычные мальчишки и девчонки уже третий год вносят весомый вклад в общее благородное дело.

Добрый тандем егоркинцев и нурлатских хозяюшек вылился в колоссальные цифры: с начала спецоперации 28 тонн собственноручно изготовленных продуктов.

Фото предоставлено Гульназ Хасаншиной

Волонтерский отряд школы направляется в одну из городских многоэтажек. По словам руководителя, ребят уговаривать не пришлось, все с удовольствием согласились приехать, несмотря на уроки, домашнее задание и другие подростковые дела. В квартире их встречает хозяйка Елена. Она еще раз напоминает про количество ингредиентов сухого супа, и школьники принимаются за дело. У каждого свои обязанности.

«Моя задача — насыпать приправы и класть чеснок», — говорит ученик 9 класса Валерий Иванов.

«Режу бумажки для того, чтобы класть их в пакетики. На них написаны ингредиенты, способ приготовления и добрые слова», — говорит ученица 6 класса Анастасия Перепелкина.

Фото предоставлено Гульназ Хасаншиной

В волонтерском отряде Егоркинской школы около 20 активистов. Но помогают все школьники от мала до велика.

В квартире Елены Алексеевой целый цех по заготовке сухих супов, вторых блюд в реторт-пакетах. В коробках, привезенных другими активистками «Вкусняшек»: печенье, сухари, пряники, ароматные чаи.

В эти дни готовится очередная отправка всего необходимого для бойцов СВО. Среди технических средств, сухого душа, одежды и белья «за ленточку» поедут и коробки с «Нурлатскими вкусняшками». Это около 500 кг продуктов, приготовленных руками детей, женщин, совершающих каждодневный человеческий подвиг.

Фото предоставлено Гульназ Хасаншиной

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