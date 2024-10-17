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Школьники Актанышского района изготовили окопные свечи для бойцов СВО
Учащиеся Бугадинской общеобразовательной школы Актанышского района изготовили более 100 штук окопных свечей для бойцов спецоперации.
«В эти сложные дни, когда наши земляки находятся в опасности, оторвавшись от родных мест, семей, родителей, мы можем только добрыми пожеланиями и делами помочь нашим ребятам», — прокомментировала учительница Бугадинской школы Лениза Фаттахова.
Окопные свечи — как раз то, что позволяет российским солдатам в холодные дни, особенно на передовой, согревать себя, сушить одежду и кипятить воду в полевых условиях. В отличие от газового баллона, такие свечи могут гореть от четырех до восьми часов.
Для изготовления окопных свечей ученики вымыли и высушили освободившиеся банки из-под кукурузы, зеленого горошка, рыбных консервов, а края жестяных банок согнули и выровняли так, чтобы не поранить руки. Важно, чтобы в банке не было отверстий, иначе из нее вытечет расплавленный парафин.
Затем ученики самостоятельно работали с картоном, одни разрезали толстые листы бумаги на ленту, а другие скручивали фитили для свечей, укладывали их в банки. Важную часть свечи занимает парафин. Спонсорскую помощь школьникам оказали сельские предприниматели Раиф и Гульнур Салиховы, они привезли воск.
Ученики под наблюдением взрослых разделили 5 килограммов парафина на несколько кусков и расплавили их на плите в школьной столовой. Затем осторожно разливали по готовым банкам.
«Привлечь детей к такой работе было несложно, школьники хотят как можно больше помогать солдатам», — говорит Лениза Фаттахова.
Среди бойцов СВО есть и парни из села Бугады. Сельчане всегда в курсе их положения от родителей и жен, проводивших своих родных на передовую, и хотят помочь. Эти окопные свечи передадут тепло сердец учащихся, учителей солдатам.
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Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой
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