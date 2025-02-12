Школьнице из Новошешминска вручили благодарственное письмо за поддержку СВО

На школьной линейке в Новошешминской гимназии представитель районного отделения всероссийской организации «Боевое братство» Азат Суниев вручил благодарственное письмо ученице 6-го «А» класса Назифе Салаховой за активную волонтерскую деятельность в поддержку участников специальной военной операции.

«Это событие отражает общие тенденции вовлечения граждан, включая молодежь, в помощь военнослужащим и их семьям», – отмечают в пресс-службе района.

Новошешминское отделение «Боевого братства» активно участвует в доставке гуманитарной помощи бойцам. Деятельность организации также включает сотрудничество с ветеранами и поддержку реабилитационных центров.

Ученики, включая Назифу, часто участвуют в проектах – пишут бойцам письма, собирают вещи или создают поделки для поддержки морального духа военных. Новошешминские школьники регулярно адресуют теплые послания бойцам, которые те бережно хранят.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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