Складской комплекс овощной продукции в промпарке «Зеленодольск» откроется в 2023 году

ООО «Зеленая дача» продолжает строительство производственно-складского комплекса на территории промпарка «Зеленодольск». Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 4 квартале 2023 года.

По информации пресс-службы Зеленодольского района, «Зеленая дача» успешно развивается на территории республики с 2008 года, поставляя фасованные и переработанные овощи и фрукты в более чем 50 торговых сетей, а также в кафе и рестораны, пункты питания крупнейших предприятий Татарстана.

На днях глава района Михаил Афанасьев посетил компанию «Зеленая дача» и Зеленодольский электротехнический завод, оценил производственные мощности предприятий.

Зеленодольский электротехнический завод является инновационным предприятием, занимающимся производством трансформаторных и распределительных подстанций и электрощитового оборудования, а также зарядных станций для электромобилей.

Компания известна собственными разработками в области проектирования, конструирования, производства, испытания и шеф-монтажа оборудования.

Ранее Афанасьев осмотрел строительство логистического склада «ТатФарм» и производство компании ООО «Дарпикс», специализирующейся на производстве одноразовой одежды для защиты пациентов и медицинского персонала.

Как ранее сообщал «Татар-информ», во всех муниципальных образованиях РТ и отраслевых министерствах по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова созданы оперативные штабы для устойчивого развития экономики. Российский оперштаб по повышению устойчивости экономики в условиях санкций возглавляет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.