В России создан оперштаб по повышению устойчивости экономики в период санкций

В России создан оперативный штаб по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Его возглавил Премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

На специальном совещании Мишустин отметил, что санкционное давление со стороны США и ЕС только возрастает, введены широкие ограничения, которые прямо затрагивают интересы россиян.

В последние годы в стране уже был принят ряд решений для импортозамещения и поддержки отечественных производителей. Для их реализации правкомиссия по повышению устойчивости развития экономики России, созданная в 2018 году, переводится в режим оперативного штаба.

Замглавы оперативного штаба назначены первый вице-премьер Андрей Белоусов, который будет вести вопросы макроэкономического характера и выработку мер на федеральном уровне, и мэр Москвы Сергей Собянин, который будет координировать оперативные решения на региональном уровне.

Ранее Евросоюз согласовал крупнейший пакет санкций против России за всю историю. Под них в том числе попали Президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава МИД Сергей Лавров, ряд политиков, журналистов, бизнесменов и других россиян.