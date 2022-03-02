В Татарстане создан оперштаб для устойчивого развития экономики

В Татарстане создан оперативный штаб под руководством Премьер-министра республики Алексея Песошина и утвержден план основных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики республики, сообщила пресс-служба Минэкономики РТ.

Оперштаб создан по поручению Президента Республики Татарстан «в целях оперативного реагирования» распоряжением Правительства РТ от 28 февраля 2022 года №387.

Республиканский план сформирован по четырем основным направлениям:

- обеспечение товарами первой необходимости и поддержка населения;

- поддержка предприятий и отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска;

- поддержка малого и среднего предпринимательства;

- общесистемные меры.