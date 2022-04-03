В этом году в Зеленодольске откроется логистический склад «ТатФарм»

Глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев посетил промышленную площадку «Зеленодольск», где к открытию готовится новый фармацевтический логистический склад ООО «ТатФарм». Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы района.

«„ТатФарм“ — это современное фармацевтическое производство лекарственных средств, отвечающее требованиям GMP, которое будет выпускать лекарственные препараты в виде капсул и ампул, а также складское хозяйство, которое будет функционировать в качестве фармацевтического 3-pl-оператора», — говорится в сообщении.

Проект разделен на три этапа: запуск логистического фармацевтического склада, который запланирован во втором квартале этого года; запуск производств твердых лекарственных средств и жидких лекарственных средств.

Общая площадь «ТатФарма» составит 22 тыс. квадратных метров. Благодаря проекту будет создано порядка 200 новых рабочих мест.

Далее Афанасьев посетил ООО «Дарпикс», специализирующееся на производстве одноразовой одежды для защиты пациентов и медицинского персонала. При ее создании используются технологии ультразвукового скрепления швов и деталей.

Цех открылся в Зеленодольске год назад. За 2021 год было изготовлено 307 тыс. изделий, общая выручка составила 16,5 млн рублей.

Сейчас на территории промышленного парка «Зеленодольск» готовится к запуску первая очередь производства площадью 3 тыс. квадратных метров. Всего запланировано две очереди, общая площадь предприятий составит более 5 тыс. квадратных метров.