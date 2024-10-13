«Скажут, что я погиб»: мать рассказала, как ее сына по ошибке наградили орденом посмертно

Фото предоставлено Евитой Саможеновой

Одними из самых сильных и стойких женщин всегда были матери военнослужащих. Такова и Наталья (имя изменено) из Спасского района Татарстана. Женщина рассказала, как ее сын воюет, насколько служба изменила его и как она ждет его скорейшего возвращения домой.

Наталья — мать троих детей. Ее средний сын Алексей (имя изменено) сейчас находится в зоне специальной военной операции. Каждый день мать смотрит на телефон и ждет звонка от самого родного человека.

«Как говорят его друзья, да и все окружающие, он большой добряк. Добрый, отзывчивый, трудолюбивый. Окончил танковое училище в Казани. Поступал туда по зову души. Он любит организованность, дисциплину, чтобы во всем был порядок. Когда он поступал в училище, он мне рассказывал, что в приемной комиссии ему задали вопрос: „Почему ты поступаешь к нам в училище?“ Он, как в фильме „Офицеры“, ответил: „Я Родину хочу защищать!“ Поступил, учился с удовольствием, хоть и было трудно», — рассказала мама бойца.

После окончания танкового училища молодного офицера отправили служить в поселок Мулино Нижегородской области, а после перевели в Москву, в знаменитую Кантемировскую дивизию. Новый 2022 год Алексей встретил с родителями. Все новогодние выходные был дома. А после, как говорит Наталья, уехал на учения.

«Когда уезжал из дома говорил: „Не переживайте, всё хорошо. Как смогу — позвоню“. Потом мы по телевизору увидели о начале спецоперации. Поняли — наш сын там. Не описать словам, как мы переживали. Он позвонил 21 февраля и сказал: „Самое главное, если не будет долго связи, не переживайте, ждите, все будет хорошо!“ В марте связи не было. В это время нам несколько раз звонили с угрозами, голосом Зеленского говорили: „Забирайте ваших детей, иначе будет плохо“. Присылали видео погибших танкистов, и будто бы на этом видео наш сын, видео, что он в плену. 30 марта сын позвонил, и сказал: „Мама, самое главное, не верь никому! Даже если будут говорить, что я погиб или в плену, никому не верь!“» — отметила она.

Бойцы постоянно в боях, но находили возможность отправлять солдат, которые отбегали на несколько километров в тыл и звонили по одному-двум номерам, чтобы кратко сообщить: «Жив», «Ранен», «Погиб».

«Я, как мама офицера, потом обзванивала всех родных бойцов. Одним говорила, что их ребенок ранен, другим, что погиб... Тяжело было. В начале СВО еще было ничего не понятно, поэтому мы сами организовали группу и поддерживали друг друга как могли», — поделилась женщина.

В мае Алексея был сильно ранен. Два месяца он пролежал в госпитале. Медкомиссия признала его непригодным к службе.

«Он выпросил разрешение, говорил, что не сможет на гражданке, что он нужен там. Сын ведь очень хорошо в танках разбирается, знает машину от и до. После долгих уговоров ему все-таки подписали разрешение остаться», — продолжила рассказ Наталья.

В данный момент Алексей находится на одном из направлений, где непрерывно идут бои. Наталье в социальных сетях написала одна женщина, сказала, что знает ее сына, переживает за него, интересуется, как у него дела. Дело в том, что, по утверждению этой женщины, однажды он и его товарищи спасли ее от неминуемой гибели.

«Это было в Дебальцево (бои в районе города Дебальцево шли в 2014-2015 годах — прим. Т-и). Сын рассказал мне, что украинцы загнали в здание женщин и детей закрыли и подожгли. Хорошо, что наши были рядом. Успели спасти невинных людей. Эта женщина, которая написала мне, была там. Сын говорит, что лучше не видеть и не знать, что там творится. Это фашизм в чистом виде. А знать надо! Надо знать, чему противостоят наши сыновья!» — пересказала рассказ своей собеседницы Наталья.

Алексей приезжал недавно в отпуск, на три дня. Его вызвали оттуда, и на передовой его снова ранило. В это раз он лежал в госпитале всего неделю.

«Правильно говорят, война проверяет на прочность: ты либо становишься хуже, либо лучше. Вот сынок стал лучше. Теперь он ценит каждый момент своей жизни, нашей жизни. Радуется мелочам. Отношение к нам, родителям, стало такое, знаете, уважительное, нежное, теплое», — поделилась Наталья.

Тяготы ожидания матери помогают перенести молитва и вера. Она ходит в храм. По ее словам, настоятель очень их поддерживает.

«Каждую среду хожу на молебен, на котором мы молимся за наших воинов. Также совершаем литию о погибших бойцах. Каждую литургию (по воскресеньям) — в храме. В народе ведь как говорят: „Материнская молитва со дна моря достанет“. Он и сам стал молиться. Рассказывал мне один чудесный случай. Говорит, что прежде чем умыться, он молится. И вот в один из таких моментов слышит, как летит вражеский самолет и „работает“ по его танку. Он подумал — наверное, всё, потерял и машину, и парней. Но ни один вражеский снаряд не попал в танк. Ни один! Все ребята живы. А около танка лишь рытвины от разорвавшихся снарядов. Как после такого не верить? Поэтому только с Божьей помощью держимся», — уверена Наталья.

Рассказала Наталья и еще одну историю. За участие в боях за Камышеваху Алексей получил орден Мужества. Но кадровики что-то напутали с документами и написали, что орден ему вручается посмертно. Об этом, конечно же, узнали в военкомате района.

«Звонит сын и говорит: „Мама, сейчас к вам должны прийти и сказать, что я погиб“. И правда, спустя, наверное, полчаса после звонка пришла женщина из сельсовета, стоит и не знает, как мне сказать. Я говорю: „Да я всё знаю, он жив. Только что звонил мне“. Как она обрадовалась. Страшно представить, что бы было, если бы сын не позвонил», — призналась женщина.

Жители Спасского района активно помогаю бойцам на передовой.

«Спрашивала сына, может вещи, продукты прислать. Он сказал, что ничего не надо, материальное обеспечение хорошее. Единственное, чего не хватает — запчастей и инструментов. Наш батюшка обратился за помощью к местному предпринимателю, он собрал огромное количество комплектов, также батюшка связался с поставщиками из Ульяновска, которые доставили эти комплекты сыну. Сын запретил мне посылать что-то лично ему. Поэтому участвуем во всех сборах гуманитарной помощи. Там нет чужих детей, они все наши! Кто-то денежку дает, кто-то вещами, лекарствами, продуктами помогает. А как не помогать? Наши дети делают общее дело. А у нас, женщин, жен, матерей, свой тихий фронт», — поделилась она.

Когда матери звонит сын, она всегда говорит ему, что главное — крепость духа. По ее мнению, дух будет крепок, и ничего страшно не будет.

«Главное — у него самого настрой боевой. Настраиваешь на позитивный лад и себя, и его. А как иначе? Это реальность, и от нее не спрячешься. Руки опускать, унывать, отчаиваться ни в коем случае нельзя! Есть у меня знакомая психолог, я звонила ей перед первым ранением сына. Она говорит, если только мысль закрадется, что он погибнет, не пускай ее, сразу обрывай. И она мне привела пример. В Великую Отечественную войну одна женщина проводила семь сыновей на войну. Она никогда не допускала мыслей, что они погибнут, и молилась. Все семеро вернулись домой. Это большое дело — верить в то, что они будут живы. Они должны жить. Я всегда говорю: „Сынок, ты воюешь не для того, чтобы умирать, а для того, чтобы жить. Жить и бороться с этой нечистью!“» — заключила жительница Спасского района.

Младший сын Натальи — Сергей (имя изменено) тоже побывал в зоне спецоперации. Во время срочной службы молодой человек попал в Крым (он морской пехотинец). Из Симферополя их послали на Херсонское направление.

«Он рассказывал, что они вытаскивали погибших с поля боя, делали объезды, нередко попадали под минометные обстрелы. Там он пробыл несколько месяцев. А после наш Президент подписал указ, о том, что срочников не станут привлекать к СВО, а после демобилизации отправят домой», — рассказала Татьяна.

Тогда ребят вывезли в Джанкой в ремонтную бригаду, сын говорил, что и там были обстрелы. «До окончания срочной службы мы жили как на пороховой бочке. Выдержали с Божьей помощью. Всё выдержим! И дождемся окончания этой войны», — заявила Наталья.

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